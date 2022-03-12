Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için toplanan insani yardım malzemeleri yola çıkarıldı.

Ukraynalılar için ilçede başlatılan yardım kampanyasına hayırseverlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve işletmeler destek verdi. Bir otelde toplanan temel ihtiyaç ve tıbbi malzemeler, paketlenip kamyonete yüklendi.

Yardım kolileri, İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğuna gönderildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyaya destek verenlere teşekkür ettiğini ve savaşın bir an önce durması gerektiğini söyledi.

Bodrum Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu da "Çok destek ve yardım geldi. Bütün Bodrum bu kampanyaya katıldı. Ukraynalı arkadaşlar, Türk arkadaşlar, şirketler, oteller, herkes bir şeyler gönderdi. Şimdi ilk aracımız İstanbul'a gidiyor." diye konuştu.

Kampanyaya destek verenlerden Anna Valozhynskaya da zor zamanlarda insanların birbirine yardımcı olmak için bir arada çalıştığını dile getirdi.