Bodrum'da Ukraynalılar için başlatılan yardım kampanyasına destek

BODRUM, MUĞLA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğince başlatılan yardım kampanyasına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar ile Türkler destek verdi.

Bodrum Ukraynalılar Derneğince, Ukrayna'daki kentlere gönderilmek üzere toplanan hijyen malzemeleri, çorap, iç giyim, bebek bezi, bebek maması, kuru gıda, konserve ve ilaçlar, ilçedeki bir otelde paketleniyor.

Toplanan yardımların Antalya'dan gelecek araç ile İstanbul'a, oradan da Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

Paketlerin yanında Türklerin yazdığı mektupların da bulunduğu dikkati çekti.

Derneğin üyelerinden Galina Ateş, yaptığı açıklamada, yardıma oteller ve şirketlerin de destek verdiğini söyledi.

Tedirgin olduklarını anlatan Ateş, "Yardım etmek amacıyla toplanmış olmamız bize moral oluyor. Biz barış umuyoruz, tamamen ateşkes bekliyoruz. Konuşmalar başladı ama maalesef hala füzeler atılıyor. İnsanlar, çocuklar ölüyor. Güzel ülkemiz mahvoldu. Tarihsel alanlarımız yok oluyor. Bir an önce ateşkes olsun, Rus askerleri ülkemizden çıksın." diye konuştu.