Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği
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Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği
25.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:07

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

Bodrumlu Ukraynalılar Derneğince, Ukrayna'nın 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığının 29'uncu yıl dönümü kapsamındaki etkinlik, bir alışveriş merkezinin açık alanında gerçekleştirildi.

Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, yiyecek, kıyafet, takı, çeşitli el sanatları ürünleri, kitap ve kozmetik ürünlerinin yer aldığı stantlar açtı.

Türk ve Ukrayna Milli Marşlarının seslendirildiği etkinlikte, dans gösterileri ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu, yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin en önemli günlerinden birini kutlamak için toplandık. Başka ülkelerde yaşıyor olsak da köklerimizi, geleneklerimizi ve değerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ukrayna'nın yüzlerce yıllık kültürel mirası var. Bugün bunlardan bir kısmını sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılıp Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Türkiye ile Ukrayna'nın iyi ilişkiler içerisinde olan iki dost ülke olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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