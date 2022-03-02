BODRUM'DA UKRAYNA İÇİN YARDIM KAMPANYASI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısına uğrayan ülkeleri için yardım kampanyası başlattı. Toplanan giyecekten gıda maddesine ilaçtan bebek bezine kadar pek çok yardım malzemesinin Ukrayna sınırındaki kamplara gönderileceği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, Bodrum Ukraynalılar Derneği üyeleri de kampanyaya destek olmak için harekete geçip, yardım toplamaya başladı. Bazı Türk vatandaşlarının da desteğiyle, giyecek, yiyecek, ilaç, bebek bezine kadar çok sayıda yardım malzemesi toplandı. Toplanan yardımlar, bir otelin deposunda sınıflandırılıp, kolilendi. Ukrayna'ya gönderilmek üzere toplanan yardım malzemeleri arasındaki üzerindei 'Ukrayna'daki can kardeşim sevgiler' ve 'Türkiye'den Ukrayna'ya sevgiler' yazılı 2 mektup dikkati çekti. Toplanan yardımların Antalya'dan gelecek TIR'la önce İstanbul'a oradan da Ukrayna'ya gönderileceği öğrenildi.

Bodrum Ukraynalılar Derneği Üyesi Galina Ateş, "En ufak yardım bile bizim için çok değerli. Oteller ve bazı şirketler de kampanyasına destek veriyor. Toplanan yardımlar Ukrayna sınırındaki kamplara götürülecek. Oradaki durumdan sürekli haberdarız. Ablam ve 2 yeğenim Ukrayna'da. Dünden bu yana onların bulunduğu yerde de çatışmalar başladı. Çok tedirginiz. Sabahtan akşama kadar gözümüz telefon ve televizyonda. Yardım etmek amacıyla toplanmış olmamız bize moral oluyor. Bir an önce ateşin kesilip, barış olmasını bekliyoruz. Ukrayna ile Rusya arasında görüşmeler başladı ancak halen füzeler atılıyor. İnsanlar, ölüyor. Güzel ülkemiz mahvoldu. Tarihi alanlarımız yok oluyor" dedi.