Bodrum'da Türk Sanat müziği rüzgarı esecek
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Bodrum'da Türk Sanat müziği rüzgarı esecek

Bodrum'da Türk Sanat müziği rüzgarı esecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak.

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak.

Sianji Well-Being Resort Kaplıca otelinin içerisinde bulunan "Elani Beach & Restaurant", Türk müziğinin usta sanatçısı Bekir Ünlüataer ile eğlence dolu bir geceye ev sahipliği yapacak.

26 Ağustos Perşembe günü Elani Beach & Restaurant'da sanatçı Bekir Ünlüataer sahne alacak. Her Perşembe Bodrum akşamlarına farklı bir hava katmaya hazırlanan Bekir Ünlüataer sevenlerine ve tatilcilere müzik ziyafeti sunacak. Ünlüataer, Türk Sanat Müziğinin en sevilen klasik eserlerinin yanı sıra günümüz sevilen şarkılarında yer aldığı geniş bir repertuarla izleyenlere eşsiz bir gece yaşatacak.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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