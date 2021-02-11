Bodrum'da Türk kara sularına itilen bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da Türk kara sularına itilen bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:36
Bodrum'da Türk kara sularına itilen bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, botla bölgeye gitti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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