Bodrum'da Türk kara sularına itilen bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
11.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:36
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, botla bölgeye gitti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı