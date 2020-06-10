Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
10.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:51

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaada açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu bölgeye gönderildi.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak limana getirildi.

Kurtarılanların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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