Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı
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Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16 sığınmacı kurtarıldı.

Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı
18.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:39

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16 sığınmacı kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ve lastik botlarının patladığı belirlenen 16 sığınmacı kurtarılarak limana getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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