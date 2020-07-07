Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 11 sığınmacı kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen fiber teknede bulunan 11 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen fiber teknede bulunan 11 sığınmacı kurtarıldı.

Karaada açıklarındaki bir fiber teknede sığınmacıların olduğu bilgisini alan sahil güvenlik ekibi bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen teknedeki 11 sığınmacı kurtarılarak limana getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA