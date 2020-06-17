Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 10 sığınmacı kurtarıldı.
17.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:34
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 10 sığınmacı kurtarıldı.
Hüseyin Burnu açıklarında fiber teknede bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen teknedeki 10 sığınmacı kurtarılarak limana getirildi.
Kurtarılanların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA