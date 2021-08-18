Bodrum'da turizm normalleşmeye başladı
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Bodrum'da turizm normalleşmeye başladı

Bodrum'da turizm normalleşmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2 Hafta önce başlayan orman yangınlarından sonra normal hayatına dönen Bodrum, yaz sezonunun en ideal zamanında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

2 Hafta önce başlayan orman yangınlarından sonra normal hayatına dönen Bodrum, yaz sezonunun en ideal zamanında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Ege ve Akdeniz bölgesinde 2 hafta önce başlayan orman yangınlarının söndürülmesinden 5-6 gün sonra turizm, yeniden hareketlenmeye başladı. Rezervasyonların tekrar eski düzene kavuştuğu tatil beldelerinde, tatilcileri çok özel fırsatlar bekliyor. Bodrum, Marmaris, Köyceğiz ve Manavgat gibi yangın çıkan bölgelerde esnafa destek olmak için misafirlerini bekleyen turizmciler, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bodrum'un en güzel zamanında misafirlerini ağırlayan Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum, stresten arınmak isteyenlere sudan gelen şifayı sunuyor. Bodrum'un ilk lüks kaplıca oteli olma özelliği taşıyan "Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum", kaplıcası sayesinde birçok önemli hastalığa çözüm sunuyor. Üst düzey hijyen önlemleriyle güven tazeleyen Sianji Well-Being, doğası ve temiz havasında kendini yenilemek isteyenleri davet ediyor. 4 ayrı sağlık ve diyet programı ile günlük hayatın negatif etkilerinden arındıran Sianji Well- Being, sağlıklı ve zinde bir yaşam sunuyor.Ödüllü SPA hizmeti ve 7 farklı spor aktivitesi ile her kesime hitap eden Sianji Well-Being, yeni başlangıçların odak noktası oluyor.

Sağlıklı tatilin vazgeçilmez adresi Sianji Well-Being Hotel'i tercih eden misafirler, ister süit odalarda konforun tadına varabiliyor isterlerse de villalarda konaklayarak tesisin tüm imkanlarından yararlanabiliyor. - MUĞLA

Bodrum'da turizm normalleşmeye başladı
Bodrum'da turizm normalleşmeye başladı
Bodrum'da turizm normalleşmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üç dil bilen turizmci, yurt dışındaki kariyerini bırakıp çobanlığa başladı! Şimdi onlarca hayvanı var
Üç dil bilen turizmci, yurt dışındaki kariyerini bırakıp çobanlığa başladı! Şimdi onlarca hayvanı var
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