BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
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BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNUSLU tasarımcı Feriel Ben Attia, kimyasal madde kullanmadan, kilden ürettiği objeleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açtığı sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

TUNUSLU tasarımcı Feriel Ben Attia, kimyasal madde kullanmadan, kilden ürettiği objeleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açtığı sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Primitivist ve Berberi kabile olan Amazigh'in atalarından gelen sanatı yaşatan, Tunuslu tasarımcı Feriel Ben Attia, kimyasal madde içermeden, kilden yaptığı 33 eseri sanatseverler ile buluşturdu. Bodrum Göltürkbükü'ndeki Amanruya Luxury Resort'te açılan 'Closer' isimli sergiye, davetliler büyük ilgi gösterdi.

MİDYE KABUĞUNU SÜRTÜYOR

Eserlerin yapılışı hakkında bilgi veren Feriel Ben Attia, 'Üretimimiz, açık havada, kısık ateşte yapılıyor. Ürünümüze istediğimiz şekli verdikten sonra sıcak Tunus rüzgarının yardımı ile kuruttuğumuz kilden seramiklerimize parlaklığı, deniz midyesinin kabuğunu sürterek veriyoruz. Böylece vernik gibi maddelerden uzak durmuş oluyoruz. Bu metot çok eskilere dayanıyor ve günümüzde UNESCO tarafından soyut miraslar listesinde koruma altına alınmış durumda' dedi.

'SALİMA BABAANNEMİN İSMİ'

Attia, otantik metodu korumak ve geleceğe taşımak adına 'Salima Studio'yu kurduğunu belirterek, "Kilden oluşan objelere modern tasarımlar veriyorum. Salima, babaannemin ismi olup, çocukluğumdan beri kendisini örnek alıyorum. Sanat ve tasarım konusundaki zevkleriyle bana ilham olduğu için markamın adını 'Salima' olarak belirledim" diye konuştu.

YÜZDE 100 ORGANİK

Feriel Ben Attia'nın nişanlısı Ralph Sason ise "Feriel, ilkel, teknoloji kullanılmadan yapılan sanat işçiliğini geleceğe taşımaya çalışıyor ve Amazigh kabilesi ile iş birliği yapıp modern tasarımlara imza atıyor. Kilden yapılan ürünlerde kimyasal boya yok. Yüzde 100 organik. Eserlerin ortama kattığı enerji farklı oluyor" dedi.

Sergiyi gezen ve çok beğendiğini dile getiren Ceylan Çapa da 'El emeği ve doğal ürünler ile yapılan eserler, çok hoşuma gitti" diye konuştu.

Davetlilerden Alara Bitlis de "Eserler, otel ile bütünlük sağlamış. Bodrum'da yaşayanların, sergiyi ziyaret etmelerini istiyorum" dedi.

Sergi, 1 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ
BODRUM'DA TUNUS ESİNTİLERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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