Bodrum'da trafik kaosu yaşanıyor
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Bodrum'da trafik kaosu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramı'na 10 gün kala Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğu iyice arttı.

Kurban Bayramı'na 10 gün kala Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğu iyice arttı. Adeta kaosun yaşandığı bazı kavşakları aşmak kolay olmadı.

İlçede artık kış aylarında bile sıradanlaşan trafik yoğunluğu, normalleşme sürecinin başlamasıyla daha da arttı. Özellikle bugün ilçe dışından çok sayıda tatilcinin gelmesiyle Bodrum'un ana arterlerinde trafik durma noktasına geldi.

Kavşaklarda adeta kaos yaşanırken, kavşağa giren araçların uzun süre boyunca çıkamadıkları gözlendi. İlçede inşaat yasakları başlayalı neredeyse bir ay olsa da trafikteki hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin sayısının fazla olmasının trafik akışını olumsuz yönde etkilediği görüldü.

Trafikte en çok zorlanan araçlar ise ambulans ve itfaiye araçları oldu. Bazı vakalarda saniyeler bile önemliyken ambulans ve itfaiye gibi araçların yollarda güçlükle ilerledikleri gözlendi.

KENDİLERİNİ DAĞ YOLLARINA VURDULAR

Kimi sürücüler trafiği aşamayınca kendilerini dağ yollarına vurdu. Trafik sıkışıklığı sebebiyle Göktepe mevkiindeki bozuk toprak yolu kullanmaya çalışan sürücülerin bazıları yolda mahsur kaldı. Kimileri de trafikte beklemektense bozuk yola girmeyi göze aldı.

Göktepe mevkiindeki bozuk yoldan ilerlemeye çalışan Mustafa Arslan isimli tatilci, "Bodrum'daki aşırı yoğun trafikten dolayı alternatif yoldan gidelim dedik ama burası da araçlar için çok müsait bir yol değilmiş. Şimdi geri dönmenin çaresine bakacağız" dedi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Bodrum'da trafik kaosu yaşanıyor
Bodrum'da trafik kaosu yaşanıyor
Bodrum'da trafik kaosu yaşanıyor
Bodrum'da trafik kaosu yaşanıyor
Bodrum'da trafik kaosu yaşanıyor
Bodrum'da trafik kaosu yaşanıyor
Bodrum'da trafik kaosu yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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