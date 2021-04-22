Bodrum'da trafik yoğunluğu

Bodrum'da trafik yoğunluğu Kilometrelerce kuyruk sürücüleri çileden çıkardı Bodrum'da ana arterlerde araç yoğunluğu sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Bodrum'da trafik yoğunluğu

Kilometrelerce kuyruk sürücüleri çileden çıkardı

MUĞLA - Bodrum'da ana arterlerde araç yoğunluğu sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Araçlar kısa mesafeleri dakikalarca geçemedi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'daki trafik yoğunluğu yaz aylarındaki bayram yoğunluklarını aratmamaya başladı. İlçenin ana arterleri olan Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda özellikle akşam saatlerine doğru trafik akışı durma noktasına geliyor. 3 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hem ilçenin çıkış yönünde hem de Turgutreis istikameti yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Çıkış yönünde Emniyet Kavşağı'ndan başlayan araç kuyruğu, Gümbet Kavşağı'na dayandı. Turgutreis istikametinde de Yeni Hastane Kavşağı'ndan başlayan yoğunluğun Konacık Kavşağı'na yaklaştı. Özellikle kavşaklarda tam bir trafik keşmekeşi yaşandı. Trafikte ambulanslar da ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler 10 dakikalık yolu yarım saatte gidebildi. Birçok sürücü bu duruma isyan etti.

Yoğunlukla birlikte kazalar da yaşandı. Konacık Atatürk Bulvarı'nda sağa dönüş yapan ciple emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki bir kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN