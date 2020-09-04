Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde toplu taşıtlarda, koronavirüs salgını nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

04.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:05

Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde toplu taşıtlarda, koronavirüs salgını nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarını kontrol etti. Durdurulan araçlarda vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarına bakıldı. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği, nakit para alışverişinin yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi.

Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

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