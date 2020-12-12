Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü
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Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü

12.12.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:28
Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü

Bodrum'da etkili olan yağış nedeniyle heyelan oldu, tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yerinden koparak yola düştü.

Bodrum'da etkili olan yağış nedeniyle heyelan oldu, tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yerinden koparak yola düştü.

Bodrum'da 2 gündür aralıklarla yağan ve zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Bitez Mahallesi Pomelan Caddesi'nde heyelan oldu. Heyelan nedeniyle tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası zeminden koparak yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayadan kopan bazı parçalar yol ortasına kadar geldi, yol bir süre araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile yol ortasına kadar düşen kaya parçalarını temizledi. Zabıta ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan büyük kayanın çevresinde ise şerit ile güvenlik önlemi aldı.

Kaya parçasının düştüğünü gören vatandaşlar "Bir anda büyük bir gürültü koptu. Kocaman kaya yola düştü. Normalde buradan çok araba geçer, hatta park edilir kayanın düştüğü yere. Allah korudu, o esnada kimse geçmedi yoldan" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü
Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü
Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü
Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü
Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü
Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü
Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü
Bodrum'da tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçası yola düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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