Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

08.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:28
Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Burak Hak'ın kullandığı 48 ABS 58 plakalı otomobil, Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi'nde, karşı yönden gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 JK 035 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Hak ile araçta bulunan Rümeysa Uçar, Mihriban yazıcı ve Baha Eyri yaralandı. Sıkıştıkları otomobilden AKS 110 ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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