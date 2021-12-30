BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da taş yüklü tır su kanalına girdi

Yağış günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

MUĞLA - Aralıklarla sağanak yağışın etkili olduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde taş yüklü tır, yol kenarındaki su kanalına girdi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

İlçede 2 gündür aralıklarla sağanak yağış devam ediyor. Altyapı çalışmalarının da yapıldığı Kızılağaç Mahallesi'nde yağışla iyice bozulan yolda seyreden taş yüklü 34 BOD 08 plakalı tırın kayan ön tekeri su kanalına girdi. Daha sonra tırın sağ kısmı tamamen su kanalına düştü. Kanalda mahsur kalan aracın sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Yolda dubalarla güvenlik önlemi alındı. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.