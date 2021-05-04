Bodrum'da TIR devrildi: 1 yaralı
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Bodrum'da TIR devrildi: 1 yaralı

Bodrum'da TIR devrildi: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR refüje çarptıktan sonra devrildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Dursun Korkmaz yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bodrum Milas yolu kaynar mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Korkmaz idaresindeki  06 DH 5978 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı ardından devrildikten sonra metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü  Korkmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla  Korkmaz TIR'dan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Dursun Korkmaz,  Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın dorsesin boş olduğu gözlenirken belediye ekipleri yolda temizleme çalışması yaptı. Devrilen TIR nedeniyle trafik akışı dururken TIR'ın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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