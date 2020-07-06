Bodrum'da "The Fun Time Of The Opera" konseri
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Bodrum'da "The Fun Time Of The Opera" konseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "The Fun Time Of The Opera" adlı konser düzenlendi.

06.07.2020 02:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 02:59

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "The Fun Time Of The Opera" adlı konser düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında, Musa Göçmen yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahne aldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, sanatçılar orkestra eşliğinde eserler seslendirdi. İzleyenler zaman zaman alkışları ile ritm tutup bazı eserlere eşlik etti.

Konser alanına ateşleri ölçülerek alınan ve aralarında birer koltuk boş bırakarak oturan izleyenler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

"Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" 10 Temmuz'da "Kainatın Kanunu Kadın" adlı konserle ile devam edecek.

Bodrum'da 'The Fun Time Of The Opera' konseri

Kaynak: AA

Manşet

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