Bodrum'da tesisat bacasına düşen köpek kurtarıldı
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Bodrum'da tesisat bacasına düşen köpek kurtarıldı

Bodrum'da tesisat bacasına düşen köpek kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tesisat bacasına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tesisat bacasına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, bir köpeğin Türk Telekom tesisat bacasına düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gitti.

Ekiplerce düştüğü bacadan kurtarılan köpek, Bodrum Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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