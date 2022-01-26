Bodrum'da temizlik personelinin üşüyen köpeğin üstünü örttüğü anlar kamerada
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir temizlik personelinin üşüyen köpeğin üstünü örterek ısıtmaya çalıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir temizlik personelinin üşüyen köpeğin üstünü örterek ısıtmaya çalıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çarşı merkezinde görev yapan Bodrum Belediyesine bağlı temizlik personeli, sokakta yatan bir köpeğin soğuktan üşüdüğünü fark etti.
Elindeki işi bırakan belediye personeli hayvanın altındaki örtüyü dikkatlice köpeğin üzerine örttü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde köpeğin üzerini örttükten sonra bölgeden ayrılan belediye personelinin arkasından baktığı anlar da kameraya yansıdı.
Bodrum Belediyesi o görüntüyü "Dünyayı güzellik kurtaracak, Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz." ifadesiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.