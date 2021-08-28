Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelileri Bodrum Karaada açıklarında teknede yakaladı.

FETÖ/PDY üyeliği suçundan açığa alındığı ve görevlerinden ihraç edildiği belirlenen yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbelerindeki 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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