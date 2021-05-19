(DRONE) Bodrum'da teknelerin bayraklı seyri ilgi gördü
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(DRONE) Bodrum'da teknelerin bayraklı seyri ilgi gördü

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne sahipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ay yıldızlı bayraklarla donattıkları tekneleriyle tur attı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne sahipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ay yıldızlı bayraklarla donattıkları tekneleriyle tur attı.

Bodrum Limanı'ndan çıkan ve Bodrum Kalesi önlerinde toplanan bir grup tekne sahibi, Türk bayrakları astıkları tekneleriyle Kumbahçe önlerinde seyir yaptı.

Yaklaşık 15 tekne bir süre açıkta tur attıktan sonra Bodrum merkezine doğru hareket etti.

Yerli ve yabancı tatilciler teknelerin geçişini kıyıdan keyifle izledi.

(DRONE) Bodrum'da teknelerin bayraklı seyri ilgi gördü
(DRONE) Bodrum'da teknelerin bayraklı seyri ilgi gördü
(DRONE) Bodrum'da teknelerin bayraklı seyri ilgi gördü
(DRONE) Bodrum'da teknelerin bayraklı seyri ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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