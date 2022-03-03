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Tekneleri fırtına vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tekneleri fırtına vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına teknelerde hasara neden oldu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına teknelerde hasara neden oldu. Barınakta demir bir tekne battı, diğeri son anda kurtarıldı.

Bodrum'da gece saatlerinde başlayan fırtına gün boyu etkili oldu. Yarımada'nın özellikle batı ve kuzey bölgelerinde günlük yaşamı olumsuz şekilde etkileyen fırtınada tekneler de hasar gördü. Turgutreis Balıkçı Barınağı'nda bağlı tekneler fırtınanın etkisiyle birbirine ve rıhtıma çarparak hasar aldı. Barınakta demirli bir yelkenli ahşap tekne su alarak karaya oturdu. Barınaktaki başka bir ahşap tekne ise batmak üzereyken vinç yardımıyla kurtarıldı. Su alarak karaya oturan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/ İHA)

Tekneleri fırtına vurdu

Tekneleri fırtına vurdu

Tekneleri fırtına vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fırtına, Bodrum, Muğla, su, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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