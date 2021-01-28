Bodrum'da tekneden denize düşen iki kişi kurtarıldı
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Bodrum'da tekneden denize düşen iki kişi kurtarıldı

28.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:32
Bodrum'da tekneden denize düşen iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, limanda demirli tekneden denize düşen iki kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, limanda demirli tekneden denize düşen iki kişi kurtarıldı.

Kumbahçe İskelesi'nde demirli tekneden inmeye çalışan Hasan Emek ve Necip Uygun, merdiven halatının kopması sonucu dengelerini kaybederek denize düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, teknedekiler ve sahilde çekim yapan dizi setindeki görevlilerce kurtarıldı.

Genel sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Emek ve Uygun, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekibi bölgede inceleme yaparak tekne çalışanlarının ifadesine başvurdu.

Öte yandan, kişilerin düşme anı ve kurtarılıp hastaneye götürülmeleri, çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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