Bodrum'da tatilciler sokak ortasında kavga etti

09.08.2019 23:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup tatilcinin sokak ortasında kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'nde, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 10 kişilik grup, henüz öğrenilmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup dakikalarca kavga etti. Gruptakilerden bazıları yerlerde sürüklendi.

Vatandaşların ve polis ekiplerinin araya girmesiyle güçlükle ayrılan gruptakilerin kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Öte yandan çevredeki bir işletmede maddi hasar meydana geldiği, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA