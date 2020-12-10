Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

10.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Yahşi Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Vedat D'yi (38) meyve bıçağıyla defalarca bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Ş.D'nin (38), emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ş.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde kocasının kendisi ve çocuklarına şiddet uyguladığını, olay günü de tartıştıklarını öne sürdüğü, kavgada bıçakla yaralanan eşinin hayatını kaybetmesinden pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Ş.D, Yahşi Mahallesi Defne Sokak'taki evlerinde tartıştığı kocası Vedat D'yi meyve bıçağıyla yaralamış, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Ş.D. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

İlgili Haberler

Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Son dakika haberi | Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı
Son dakika haberi | Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Öner Erkan Ebru Şallı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:49:54. #1.15#
title