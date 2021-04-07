Bodrum'da tarlada otlarken kuyuya düşen inek kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde itfaiye ekiplerince tarlada otlarken düştüğü kuyudan çıkartılan inek, sahibine teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde itfaiye ekiplerince tarlada otlarken düştüğü kuyudan çıkartılan inek, sahibine teslim edildi.
Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkisinde otlayan bir inek, tarladaki kuyuya düştü.
İnek, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kepçe ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı