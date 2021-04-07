Bodrum'da tarlada otlarken kuyuya düşen inek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da tarlada otlarken kuyuya düşen inek kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da tarlada otlarken kuyuya düşen inek kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde itfaiye ekiplerince tarlada otlarken düştüğü kuyudan çıkartılan inek, sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde itfaiye ekiplerince tarlada otlarken düştüğü kuyudan çıkartılan inek, sahibine teslim edildi.

Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkisinde otlayan bir inek, tarladaki kuyuya düştü.

İnek, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kepçe ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Dilan Çıtak Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Kutlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrum'da tarlada otlarken kuyuya düşen inek kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:53:00. #1.15#
title