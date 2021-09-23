Bodrum'da tarım arazisi ve makilik alanda yangın çıktı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim bölgesine yakın bir bölgedeki tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki tarım arazisi ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.

Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye sevk edildi. İlçedeki 911 Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile bazı vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.