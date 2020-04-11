Bodrum'da tarihi sessizlik
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Bodrum'da tarihi sessizlik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından tarihi bir sessizliğe büründü.

11.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:03
Bodrum'da tarihi sessizlik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından tarihi bir sessizliğe büründü.

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Bodrum'da sessizliğe büründü. Tarihinin en sessiz gününü yaşayan ilçede tüm sahiller, sokaklar, caddeler bom boş kaldı. Polis ekipleri tüm cadde ve sokaklarda önlem alarak devriye görevi yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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