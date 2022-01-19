Bodrum'da tarihi sarnıç çöktü

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarihi sarnıç büyük bir gürültüyle çöktü. Belediye ekiplerince bölge şeritle kapatılırken, çevre güvenliği alındı.

Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi mevkiinde bulunan tarihi sarnıç henüz belirlenemeyen nedenden dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Bölgedeki vatandaşlar panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sarnıcın bulunduğu bölge şeritle kapatılırken çevre güvenliği alındı. Çökmenin etkisiyle bir evin bahçesi sarnıcın duvar parçalarıyla doldu. Belediye ekiplerince sarnıcın çökmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yarımada genelinde yaklaşık 500 su sarnıcının olduğu belirtildi. Yıkılan sarnıcın ise 100 yıllık olduğu kaydedildi.