SPOR Bodrum'da taraftar top toplayıcısını darp etti

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Bodrum'da taraftar top toplayıcısını darp etti

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Fırat AKAY/ BODRUM, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün kendi evinde Sivas Belediyespor'u konuk eden Bodrumspor maçı 1-0 kazanarak 3'üncü sıraya yükseldi. Maçın son anlarında top toplayıcısı, topu kaleciye geç verdiği gerekçesiyle hakem tarafından tribüne gönderildiği sırada sahaya giren Sivas taraftarı tarafından darp edildi, maçta kısa süreli arbede yaşandı. O anlar tribünde bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bodrumsporlu taraftarların da araya girmesiyle arbede yaşandı. O anlarda sahada bulunan basın mensupları zor anlar yaşarken, bir taraftarın attığı ceket muhabirin kafasına geldi. Polis ekiplerince sahaya giren 2 taraftar gözaltına alınırken, olayla ilgili hem TFF gözlemcileri hem de polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Pandemi nedeniyle deplasman seyircilerinin statlara alınmadığı dönemde, Sivaslı futbolseverin Bodrumsporlular'ın arasında maçı izlediği bildirildi.