Bodrum'da tanımadığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bodrum'da tanımadığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bodrum'da tanımadığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tanımadığı kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tanımadığı kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.T, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gölköy Mahallesi'nde 18 Ocak'ta evinin önünde duran Zeynep Ö'nün yanına yaklaşan Y.T, kalacak yeri olmadığını belirterek yardım istemiş, kadın yardım teklifini geri çevirmişti.

Duruma sinirlenen şüphelinin bıçak darbeleriyle yaralanan kadını, yardım çığlığını duyan vatandaşlar ve o sırada eve gelen eşi kurtarmıştı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Bodrum, Muğla, Sulh, Güncel, Haber

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