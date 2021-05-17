MUĞLA BODRUM'DA TAM KAPANMA SONRASI SAHİLLER DOLDU

MUĞLA'nın turstik ilçesi Bodrum'da sahil ve plajlar, tam kapanmanın sona ermesiyle hareketlendi.

MUĞLA'nın turstik ilçesi Bodrum'da sahil ve plajlar, tam kapanmanın sona ermesiyle hareketlendi.

Koronavirus salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde, Bodrum'daki sahillerde hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü ilçede aileler, çocuklarını alarak güzel hava ve denizin keyfini çıkardı.

İstanbul'dan tatil için kente gelen üniversite öğrencisi İlayda Çakmak (20), "Kapanma nedeniyle çok bunaldık. Hava çok güzel, deniz sıcak ve güzel. Denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi. İstanbul'dan iş görüşmesi için kente geldiğini söyleyen Aleyna Çelik (21) ise, "Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Kısıtlamaların tamamen kalkarak, bir an önce normalleşmeye dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı