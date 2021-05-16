Bodrum'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor
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Bodrum'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel

Muğla'nın turistik ilçelerinde de sessizlik hakim Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Ortaca ve Milas, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Muğla'nın turistik ilçelerinde de sessizlik hakim

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Ortaca ve Milas, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajları diğer günlere göre boş kaldı.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu ilçede, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntüye büründü.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları, Fethiye'nin meydanları ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimlerini sürdürüyor.

Bodrum'da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Bodrum'da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Bodrum'da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Bodrum'da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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