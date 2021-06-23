Bodrum'da taksicinin parasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Bodrum'da taksicinin parasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bodrum'da taksicinin parasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksicinin parasını çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksicinin parasını çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Gümbet İnönü Caddesi'ndeki taksi durağında çalışan Berkant Köker, aracındaki yaklaşık 15 bin liranın çalındığını belirterek ilçe emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu.

Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu U.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde bulunan 15 bin lira ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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