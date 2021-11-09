Bodrum'da tabela ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yeri tabelası ve duvar arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'nde, kedi yavrusunun bir marketin tabelası ile duvar arasına sıkıştığı ve burada mahsur kaldığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Ekipler, yavruyu bulunduğu yerden yaptığı çalışmayla kurtardı.

Kedi yavrusu daha sonra bölgede bekleyen annesiyle kavuşturuldu. Annenin yavrusunu ağzına alarak bölgeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.