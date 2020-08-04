Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası yaptığı öğrenilen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası yaptığı öğrenilen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum Bitez açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu 12 metre uzunluğundaki fiber teknenin motor arızası sonrası sürüklenmesi sonrası yardım taleplerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü cevap verdi. KEGM ekipleri sürüklenen tekneyi yedekleyerek emniyetli bir şekilde Bodrum Belediye Marina'ya çekti. - MUĞLA Kaynak: İHA