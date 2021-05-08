Bodrum'da süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor
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Bodrum'da süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir temizlik işçisinin cadde ve sokakları temizlerken akrobatik hareketler yapması görenleri gülümsetiyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir temizlik işçisinin cadde ve sokakları temizlerken akrobatik hareketler yapması görenleri gülümsetiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerinde boşalan cadde ve sokakları temizleyen Bodrum Belediyesinde görevli temizlik işçisi tarzıyla dikkati çekiyor.

Temizlik yaparken zaman zaman şarkı mırıldanan, elindeki süpürgesiyle de akrobatik hareketler eşliğinde dans eden işçinin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elinde süpürgesi ve çöp arabasıyla mesaisini zevkle yaptığı görülen temizlik işçisi, kendisini izleyenleri güldürüyor.

Bodrum'da süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor
Bodrum'da süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor
Bodrum'da süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor
Bodrum'da süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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