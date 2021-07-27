Bodrum'da Süperstar rüzgarı
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Bodrum'da Süperstar rüzgarı

Bodrum'da Süperstar rüzgarı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ajda Pekkan, Bodrum'da sahneye çıktı.

Ajda Pekkan, Bodrum'da sahneye çıktı. Dinleyicilerinin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği sanatçı, müzik ziyafeti sundu.

Ajda Pekkan, geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'daki Günay Restoran'da sahneye çıktı. Süperstar, yaklaşık bin kişinin izlediği konserde 3 saat sahnede kaldı ve en sevilen şarkılarını seslendirdi. Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu konserin sonunda Pekkan, tezahüratları karşılıksız bırakmadı, ikinci kez sahneye çıkarak üç şarkı daha söyledi.

Tarifsiz bir duygu

Ece Seçkin, bayramda İstanbul ve Çınarcık'ta iki gün üst üste sevenleriyle buluştu. Konserlerinde yaklaşık 3.5 saat sahnede kalan Seçkin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının altına şöyle yazdı:

"Şarkı söylemeyi o kadar çok özlemişim ki, bir daha sahnelerden bu kadar uzun süre mahrum kalmak istemiyorum. Bu duygu tarif edilebilecek gibi değil."

4 gün üst üste

Burcu Güneş, Kurban Bayramı'nda 4 gün üst üste konser verdi. Antalya'daki Nirvana Otelleri'nde sahneye çıkan şarkıcı, sevilen şarkılarını tatilciler için söyledi.

Gecenin geliri müzisyenlere

Livaneli ile Sevdalım Hayat Müzikali, geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da seyirciyle buluştu. Kerki Solfej Yaz Konserleri kapsamında gerçekleşen müzikal, yoğun ilgi gördü. Zülfü Livaneli'nin anlatıcı olduğu, orkestra şefliğini Rengim Gökmen'in üstlendiği konserde konuklar müzikal bir yolculuk yaptı. Livaneli konser gelirini zor durumda olan müzisyenlere bağışladığını söyledi.

Sahne öncesi

Defne Samyeli, Moda Deniz Kulübü'nde sahneye çıktı. Raşit Bağzıbağlı imzalı, transparan detaylı bir elbise giyen Samyeli, sahne öncesi çektirdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Samyeli'nin kareleri takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

Kulis ziyareti

Şevval Sam, bayramda Cahide Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Sam'ı dinlemeye gelenler arasında "Yasak Elma" dizisinde birlikte rol aldığı Eda Ece de vardı. Ece ile kuliste hatıra fotoğrafı çektiren Şevval Sam, o kareyi "Eduka'mın güzelliği Cahide Alaçatı'yı aydınlattı dün gece" notuyla Instagram'da paylaştı.

İzmir konseri

Son single'ı "Benim O" ile adından söz ettiren Tuğba Yurt, bayramda Reges a Luxury Collection Resort & Spa Çeşme'de sahneye çıktı. Yurt, şarkılarıyla İzmirlilere keyifli bir akşam yaşattı.

Kaynak: Hürriyet

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