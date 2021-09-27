Bodrum'da süper lüks yat trafiği devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da süper lüks yat trafiği devam ediyor

AA / Osman Uras - Haberler | Güncel
Bodrum'da süper lüks yat trafiği devam ediyor

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, süper lüks motor yat trafiği devam ediyor.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, süper lüks motor yat trafiği devam ediyor.

Hafta sonu ilçeye gelen ve üzerinde helikopter bulunan 81 metre uzunluğundaki "Air" isimli motor yatın ardından bugün 85 metrelik "Moonlight 2", Bodrum açıklarına demir attı.

Malta bayraklı yatlardan "Air", yakıt ikmalinin ardından açılarak yurt dışına çıktı.

Bir süre açıkta bekleyen "Moonlight 2" ise Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

2005'de yapılan 2015'de yenilenen "Moonlight 2"de, konaklayan misafirler için çeşitli imkanlar sunuluyor. Jakuzi, spor salonu, spa ve yüzme havuzu, su sporları ekipmanları bulunan ve hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alan yat, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından biri olarak biliniyor.

Geçen yıllarda da Bodrum'a gelen yatın birkaç gün daha ilçede kalacağı belirtildi.

Bodrum'da süper lüks yat trafiği devam ediyor

Bodrum'da süper lüks yat trafiği devam ediyor

Bodrum'da süper lüks yat trafiği devam ediyor

Bodrum'da süper lüks yat trafiği devam ediyor

AA / Osman Uras - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli...

 BAŞARAMAZSIN DEDİLER, 8 YIL ÖNCE ADIM ATTIĞI MARKET SEKTÖRÜNDE PATRON OLDU

BAŞARAMAZSIN DEDİLER, 8 YIL ÖNCE ADIM ATTIĞI MARKET SEKTÖRÜNDE PATRON OLDU

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Ali Erbil Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Muslera Seda Sayan Mesut Özil Mario Balotelli
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bodrum'da süper lüks yat trafiği devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 18:18:01. #1.12#