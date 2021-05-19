Bodrum'da suç örgütüne yönelik operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da suç örgütüne yönelik operasyon

Bodrum'da suç örgütüne yönelik operasyon
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Sedat Peker suç örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan E.K. ile birlikte yanındaki bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Sedat Peker suç örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan E.K. ile birlikte yanındaki bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, geçen ay Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında firari şüpheli olarak aranan E.K.'nın ilçedeki bir otelde konakladığını tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aranan E.K. ile birlikte yanında kalan D.H. ve M.P. gözaltına alındı. Bu kişilere ait olduğu belirlenen otomobilde ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 kişinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mustafa Sarıgül
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da suç örgütüne yönelik operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 20:03:49. #1.14#

title