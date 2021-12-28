Bodrum'da su sporları merkezinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su sporları merkezinin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahşi Mahallesi'nde sahilde faaliyet gösteren su sporları merkezinin deposundan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı üç ekip, yangına müdahale etti. Yapılan çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangında depoda büyük çapta hasar oluştu.

Yangının ilk belirlemelere göre depodaki buzdolabından çıktığı tespit edildi.