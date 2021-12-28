BODRUM'DA SU SPORLARI MERKEZİ DEPOSUNDA YANGIN - Haberler
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BODRUM'DA SU SPORLARI MERKEZİ DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su sporları merkezinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su sporları merkezinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir su sporları merkezinin deposunda, bugün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Hızla büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Bölgeye ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yoğun uğraşlar sonrası yangını söndürdü. Buzdolabının elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BODRUM'DA SU SPORLARI MERKEZİ DEPOSUNDA YANGIN

BODRUM'DA SU SPORLARI MERKEZİ DEPOSUNDA YANGIN

BODRUM'DA SU SPORLARI MERKEZİ DEPOSUNDA YANGIN

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