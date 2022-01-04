Son dakika gündem: Bodrum'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Bitez Mahallesi Zeytinli Caddesi'nde bir köpeğin su kuyusuna düştüğü ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gitti.
Kuyudaki köpeğe merdiven uzatarak ulaşan ekipler, bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.