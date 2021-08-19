Bodrum'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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Bodrum'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Bodrum'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı.

Umurça Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kuyuya kedi yavrusu düştüğü ihbarını alan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri, bölgeye gitti.

Kedi yavrusu bir gönüllünün merdivenle indiği kuyudan çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kedi, doğal ortamına bırakıldı.

Bodrum'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Bodrum'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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Bodrum'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler
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