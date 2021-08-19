Bodrum'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı.
Umurça Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kuyuya kedi yavrusu düştüğü ihbarını alan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri, bölgeye gitti.
Kedi yavrusu bir gönüllünün merdivenle indiği kuyudan çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kedi, doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı