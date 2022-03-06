Bodrum'da su dolu kuyuya düşen tavuk kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da su dolu kuyuya düşen tavuk kurtarıldı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da su dolu kuyuya düşen tavuk kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su dolu kuyuya düşen tavuk kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su dolu kuyuya düşen tavuk kurtarıldı.

Bitez Mahallesi'nde bir tavuğun yaklaşık 5 metrelik kuyuya düştüğü ihbarı üzerine, AKUT Bodrum gönüllüleri bölgeye hareket etti.

İp yardımıyla kuyuya inen ekip üyesi, tavuğu sudan çıkardı.

Tavuk, sahibine teslim edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Bodrum, Tavuk, Muğla, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title