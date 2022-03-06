Bodrum'da su dolu kuyuya düşen tavuk kurtarıldı
AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su dolu kuyuya düşen tavuk kurtarıldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su dolu kuyuya düşen tavuk kurtarıldı.
Bitez Mahallesi'nde bir tavuğun yaklaşık 5 metrelik kuyuya düştüğü ihbarı üzerine, AKUT Bodrum gönüllüleri bölgeye hareket etti.
İp yardımıyla kuyuya inen ekip üyesi, tavuğu sudan çıkardı.
Tavuk, sahibine teslim edildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel