Bodrum'da su borusu patladı: Duvarlar şelaleye döndü, turist dolu sahil çamura bulandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da su borusu patladı: Duvarlar şelaleye döndü, turist dolu sahil çamura bulandı

Bodrum'da su borusu patladı: Duvarlar şelaleye döndü, turist dolu sahil çamura bulandı Bodrum'da patlayan isale hattı sonrası yollar dereye duvarlar şelaleye döndü.

20.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:31

Bodrum'da su borusu patladı: Duvarlar şelaleye döndü, turist dolu sahil çamura bulandı

MUĞLA - Bodrum'da patlayan isale hattı sonrası yollar dereye duvarlar şelaleye döndü. Denize akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Binlerce turistin olduğu sahil çamurla doldu.

Akyarlar Mahallesi'ndeki 500'lük ana isale hattında 18 saat içerisinde 2 patlama yaşandı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan sonra Jandarmanın yol güvenliğini sağlamasının ardından MUSKİ ekipleri olaya müdahale etti. Gece boyunca çalışma yapan ekipler, arızayı giderdi. Çalışmaların tamamlanmasından bir süre sonra, dün gerçekleşen arıza noktasının yaklaşık 50 metre ilerisinde yeni bir patlama yaşandı. Meydana gelen patlama sonrası esnaf ne yapacağını şaşırdı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Merdivenlerden ve duvarlardan şelale gibi sular akmaya başladı. Kimi vatandaşlar ise dere gibi akan suyun ev ve iş yerlerini basmaması için yoğun çaba sarf etti. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar ellerine aldıkları tahtalar, plastik kasalar ve çeşitli malzemelerle suyun yönünü çevirmeye çalıştı.

Patlama sonrası sahil ve plaja doğru akan suyun tazyikinden dolayı, civarda bulunan bazı işletmelerde ufak çaplı maddi hasar meydana getirdi. Sahilde güneşlenen ve denize giren yerli ve yabancı turistler bir anda gelen çamurlu suyun ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çamur ve balçıkla sıvanan sahili turistler terk etti. Denize akan çamurlu su denizin rengini değiştirirdi. İşletme sahipleri ise duruma isyan etti.

Bodrum'da su borusu patladı: Duvarlar şelaleye döndü, turist dolu sahil çamura bulandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak Dünya
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Politika
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
'Çöpe bayrak atıldı' videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Son Dakika: Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
Son Dakika: Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu maskelerle açıkladı
Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu maskelerle açıkladı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Nihat Doğan Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Jose Sosa Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Yunan İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Bodrum'da su borusu patladı: Duvarlar şelaleye döndü, turist dolu sahil çamura bulandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 19:56:38. #1.15#
title