Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı, Eren Ayhan - Yerel
 - Güncelleme:

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor Bodrum Belediyesi'nin su baskınlarını önlemek için başlattığı çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin su baskınlarını önlemek için başlattığı çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde, yaz sezonuna girildiği için ara verilen dere yatağı çevre düzenlemesi çalışmaları yeniden başlatıldı. Ani ve şiddetli yağışlarda taşkınlara neden olan bölgede olumsuzlukların önüne geçmek için yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalarda perde ve beton zemin inşaatı sürüyor. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı Okyay Pay, geçen yaz sezonuna denk gelen dönemde ara verilen çalışmalara tekrardan başladıklarını ve derenin daraldığı kesime kadar yağmur suyu hattı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Fen İşleri ekipleri, yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının yanı sıra, yarımada genelinde üstyapı çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bitez Mahallesi'nde bisiklet ve yaya yolu çalışmaları devam ederken yeni devlet hastanesi bağlantı yolu yapımı da tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmaların devam ettiği bölgelerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ve Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan Karadan ile birlikte incelemelerde bulunuyor.

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor

Bodrum'da su baskınlarına karşı çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Bodrum, su, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title